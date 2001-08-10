Сахалинец пытался обокрасть магазин одежды, но у него ничего не получилось
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась сотрудница одного из местных магазинов, специализирующихся на продаже фирменных спортивных товаров. Женщина сообщила, что неизвестный пытался украсть из магазина, расположенного в торговом центре, две куртки, общей стоимостью около 20 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в магазин зашел мужчина, взял с витрины две мужские горнолыжные куртки и ушёл в примерочную. Данный мужчина своим странным поведением сразу привлек внимание продавца. Из примерочной мужчина вышел с большой черной сумкой и сразу направился к выходу. Как оказалось, он уже успел сорвать антикражные устройства и сложил пуховую верхнюю одежду в сумку. На выходе женщина его остановила, на что, испугавшись, тот бросил сумку с похищенным и бросился бежать, а сотрудники магазина сообщили о произошедшем в полицию.
Оперативники быстро установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 46-летний ранее судимый местный житель. Мужчина был допрошен в качестве подозреваемого. Гражданин находится под подпиской о невыезде.
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