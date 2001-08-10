Тихоокеанское
информационное агентство
1 Марта 2022
Сейчас 20:36
93,56|104,48|66,91
Житель Корсакова разыскивается за покушение на убийство нескольких человек
17:30, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец пытался обокрасть магазин одежды, но у него ничего не получилось

Сахалинец пытался обокрасть магазин одежды, но у него ничего не получилось

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась сотрудница одного из местных магазинов, специализирующихся на продаже фирменных спортивных товаров. Женщина сообщила, что неизвестный пытался украсть из магазина, расположенного в торговом центре, две куртки, общей стоимостью около 20 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области. 

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в магазин зашел мужчина, взял с витрины две мужские горнолыжные куртки и ушёл в примерочную.  Данный мужчина своим странным поведением сразу привлек внимание продавца. Из примерочной мужчина вышел с большой черной сумкой и сразу направился к выходу. Как оказалось, он уже успел сорвать антикражные устройства и сложил пуховую верхнюю одежду в сумку. На выходе женщина его остановила, на что, испугавшись, тот бросил сумку с похищенным и бросился бежать, а сотрудники магазина сообщили о произошедшем в полицию.

Оперативники быстро установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 46-летний ранее судимый местный житель. Мужчина был допрошен в качестве подозреваемого. Гражданин находится под подпиской о невыезде.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?