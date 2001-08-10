Сахалинец два дня пил со знакомым и тайком переводил себе деньги с его телефона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по городскому округу «Смирныховский» окончено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя села Буюклы, обвиняемого в совершении кражи денежных средств с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигурант пришел в гости к своему соседу, у которого в гостях уже находились двое граждан. В ходе застолья хозяин квартиры обмолвился, что у него имеется банковская карта с денежными средствами на счете.

Когда хозяин квартиры отправился спать, фигурант взял его телефон при помощи мобильного банкинга перевел часть денежных средств потерпевшего на свой счет. Чтобы остаться незамеченным в краже, он решил сначала перевести только 3 тысячи рублей. На следующий день мужчины продолжили распивать спиртное. Ночью, когда потерпевший уснул, фигурант снова перевел на свой счет еще 3тысячи рублей.

Через некоторое время он покинул квартиру и сразу отправился в магазин, где потратил похищенные деньги по своему усмотрению.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.