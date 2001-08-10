Житель Корсакова разыскивается за покушение на убийство нескольких человек
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство четверых местных жителей, сообщали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.
В совершении преступления обвиняется 29-летний житель портового города Забалуев Виталий Владимирович.
По версии следствия, 22 февраля 2022 года 37-летний корсаковец вместе с тремя знакомыми двигался по автодороге сообщением Новиково - Корсаков на своем автомобиле. В это время обвиняемый, находясь на обочине дороги, из личных неприязненных отношений к потерпевшим, произвел не менее восьми выстрелов из огнестрельного оружия в лобовое, заднее и боковое стекло автомобиля. Свой преступный умысел, направленных на убийство людей, злоумышленник довести до конца не смог, поскольку управлявший автомобилем мужчина смог своевременно покинуть место совершения преступления вместе с пассажирами.
После совершения преступления стрелявший скрылся с места происшествия и до настоящего времени его место нахождения не установлено, мужчина разыскивается.
Приметы: на вид 30-35 лет, славянской внешности, высокого роста, плотного телосложения, волос темный, стрижка короткая. Может передвигаться на автомобиле «Тойота Ленд Круизер 200» государственный номер Н 420 ВЕ 797.
Лиц, обладающих сведениями о месте нахождения Забалуева В.В. или его автомобиля, просьба обратиться в Корсаковский межрайонный следственный отдел по телефону 8-924-285-98-75 или в полицию по телефонам 8(42435)4-19-50, 780-700, 89147512203, WhatsApp +7 962 120-66-98.
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