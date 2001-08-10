Сахалинец залез в дом и украл ювелирные украшения, но продать их не успел

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Тымовскому городскому округу поступило заявление от 58-летнего жителя села Восход о краже у него из дома золотых изделий. Стоимость похищенного составила 68 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 27-летний житель Тымовского, который ранее часто помогал по хозяйству потерпевшему и трудился у него в качестве подсобного рабочего.

Установлено, что злоумышленник в один из дней незаметно проник в дом заявителя, где нашел и похитил ювелирные украшения. Похищенное имущество он не успел продать. Сотрудники полиции изъяли украденное золото в полном объеме и вернули законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.