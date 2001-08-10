Сахалинец залез в дом и украл ювелирные украшения, но продать их не успел
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМВД России по Тымовскому городскому округу поступило заявление от 58-летнего жителя села Восход о краже у него из дома золотых изделий. Стоимость похищенного составила 68 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 27-летний житель Тымовского, который ранее часто помогал по хозяйству потерпевшему и трудился у него в качестве подсобного рабочего.
Установлено, что злоумышленник в один из дней незаметно проник в дом заявителя, где нашел и похитил ювелирные украшения. Похищенное имущество он не успел продать. Сотрудники полиции изъяли украденное золото в полном объеме и вернули законному владельцу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
16:29 22 Февраля Смирныховские полицейские по горячим следам раскрыли кражу квадроцикла
09:50 25 Февраля В Южно-Сахалинске завершается модернизация общественного транспорта
14:57 24 Февраля В Южно-Сахалинске при детских садах открываются семейные дошкольные группы
15:07 25 Февраля Благодаря бдительным сахалинцам автоинспекторы выявили нарушителей
16:28 4 Февраля Работодатель на Курилах не хотел платить зарплату сотруднице даже после решения суда
16:25 10 Февраля Министр экологии Сахалинской области понижен в должности
- 17:36 11 Февраля В Сахалинской области выявили зараженных омикроном
12:19 10 Февраля Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают приобрести охлажденную навагу
Выбор редакции
- 11:38 24 Февраля 350 килограммов красной икры без документов изъяли пограничники на Камчатке
- 09:39 22 Февраля Сахалинцев приглашают на концерт Александра Деревягина
- 15:44 21 Февраля В Южно-Сахалинске провели соревнования по плаванию "Быстрый китенок"
- 11:44 17 Февраля Сахалинцы запустили флешмоб в поддержку фигуристки Валиевой
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?