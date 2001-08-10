Житель Южно-Сахалинска украл из магазина духи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину) в отношении 53-летнего гражданина. Ранее полицейским поступило сообщение от сотрудников магазина, расположенного в одном из местных торговых центров. По словам заявительницы, неким гражданином из торгового зала была совершена кража флакона духов стоимостью более 3-х тысяч рублей. Его противоправные действия заметил охранник, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале. На одной из них оперативники заметили, как фигурант из числа посетителей положил упаковку с флаконом духов себе в карман и прогулялся по магазину, чтобы уйти из поля зрения охранников.

Мужчина был доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенное изъято.