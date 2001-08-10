Сахалинец не запер входную дверь и остался без имущества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился 41-летний житель областного центра. Мужчина сообщил, что из его квартиры пропала мужская сумка, в которой находились банковские карты, 35 тысяч рублей, документы и ключи от квартиры и машины. Также из коридора пропали детская куртка и пальто. Сумма ущерба составила 42 тысячи рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску были задержаны двое граждан, подозреваемых в совершении целой серии краж. Молодые люди промышляли тем, что ходили по подъездам и искали незапертые двери. Обнаружив такую, злоумышленники похищали всё, до чего могли дотянуться, после чего скрывались. Как правило, люди всегда оставляют в коридоре свои ценные вещи – сумки, кошельки, банковские карты, ключи, в том числе от автомобилей. Либо преступники успевают обыскать карманы в верхней одеже, висящей в коридоре.

На сегодняшний день полицейскими задокументирована причастность указанных лиц еще к нескольким аналогичным эпизодам, отрабатывается причастность фигурантов уголовного дела к другим имущественным преступлениям. В настоящее время подозреваемые находятся под арестом.