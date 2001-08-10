Сахалинские полицейские задержали двух жителей Камчатки за торговлю наркотиками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области окончено расследование двух уголовных дел о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Данные деяния инкриминируются двум жителям Камчатского края: 33-летнему жителю города Елизово и 22-летнему жителю города Петропавловска-Камчатского, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в июле 2020 года 33-летний фигурант возымел преступный умысел, направленный на сбыт наркотических средств через тайники-закладки. Для этого он создал учетную запись в теневом сегменте сети Интернет и создал подпольный интернет-магазин по продаже синтетических наркотиков. Там же он вступил в переписку с лицом, у которого решил приобрести партию запрещенных к обороту веществ, чтобы расфасовать на разовые дозы, выставить на продажу в Сети и сбыть с прибылью через тайники-закладки. Договорившись о незаконной сделке, фигурант перевел денежные средства в размере 1 050 000 рублей, конвертированные в криптовалюту на электронный кошелек продавца за 1 400 граммов наркотика, после чего стал ждать координаты местонахождения партии.

Организовать незаконный бизнес по аналогичной схеме решил и 22-летний обвиняемый. Он также вступил в переписку с пользователем теневого сегмента сети Интернет чтобы приобрести партию наркотиков для последующего сбыта. Обговорив условия, обвиняемый перевел злоумышленникам 750 тысяч рублей за полкилограмма наркотиков синтетического производства.

В это время сотрудниками УКОН УМВД России по Сахалинской области при выезде в Московскую область для проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение контрабанды наркотических средств на территорию островного региона была получена информация о том, что вышеуказанные лица намереваются приобрести крупные партии запрещенных к обороту веществ. В результате проведенной операции, тайники с «товаром», были установлены и изъяты сотрудниками сахалинской полиции, а фигуранты в дальнейшем задержаны. Общий объем изъятых наркотиков синтетического происхождения составил почти 2 килограмма.

В отношении обвиняемых в суд направлены уголовные дела.