Тихоокеанское
информационное агентство
28 Февраля 2022
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На вулкане Эбеко зафиксирован выброс пепла
14:25, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На вулкане Эбеко зафиксирован выброс пепла

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня днем в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в 7 км СЗ от г. Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского) произошел парогазовый выброс на высоту 2,5 км. Шлейф распространился в северном направлении, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

По информации ЕДДС в г. Северо-Курильск пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

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