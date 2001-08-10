Выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Днем 1 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина, под воздействием значительных приливо-отливных колебаний уровня моря возможно образование новых трещин и, под воздействием отжимного ветра, отрыв неустойчивой части припая. Выходить на лед опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких. Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области вы можете уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.