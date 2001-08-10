Тихоокеанское
информационное агентство
28 Февраля 2022
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11:16, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске сбили 70-летнего пешехода

В Южно-Сахалинске сбили 70-летнего пешехода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 26 февраля в Южно-Сахалинске 33-летний водитель, управляя автомобилем "Toyota Corolla Fielder", двигался в западном направлении по прилегающей территории дома № 231/14 пр. Мира и сбил мужчину-пешехода, который стоял на проезжей части, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области

В результате ДТП 70-летний пешеход получил травмы. По данному факту проводится проверка. 

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