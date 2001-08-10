На Сахалине с оторвавшейся льдины спасают рыбаков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В 13.10 поступила информация о том, что в районе села Стародубское на прибрежной полосе Охотского моря в 1,5 км от берега произошел, отрыв ледового поля до 6 метров. За трещиной находится около 250 человек, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС
Толщина льда составляет от 30 до 40 см, ледовое поле устойчивое, разрушения не происходит. К месту отрыва рыбаков убыла группа от инспекторского участка ГИМС Долинского района в составе 2 человека, 1 единица техники, скорая медицинская помощь в составе 2 человека, 1 единица техники, ОМВД России по Долинскому городскому округу, Оперативная группа Главного управления МЧС России по Сахалинской области в составе 3 человека , 1 единица техники, спасатели поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова Главного управления МЧС России по Сахалинской области в составе 8 человек, 4 единицы техники из них судно на воздушной подушке.
На берег доставлено 25 человек, в медицинской помощи не нуждаются.
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