Тихоокеанское
информационное агентство
26 Февраля 2022
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16:41, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Марий Эл нашел на Сахалине банковскую карту и месяц расплачивался ей за покупки

Житель Марий Эл нашел на Сахалине банковскую карту и месяц расплачивался ей за покупки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела по обвинению 25-летнего жителя республика Марий Элв краже с бюанковского счета, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области

Установлено, что фигурант нашел в районе аэродрома, расположенном в Корсаковском районе, банковскую карту, оборудованную функцией бесконтактной оплаты «Wi-Fi». Используя найденную кредитку, молодой человек в течении месяца осуществлял оплату покупок в торговых точках  Сахалинской области, а так же платил за проезд в общественном транспорте  и такси по территории Сахалинской области. Сумма ущерба оставила более 19 тысяч рублей.

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