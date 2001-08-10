Житель Марий Эл нашел на Сахалине банковскую карту и месяц расплачивался ей за покупки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела по обвинению 25-летнего жителя республика Марий Элв краже с бюанковского счета, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области
Установлено, что фигурант нашел в районе аэродрома, расположенном в Корсаковском районе, банковскую карту, оборудованную функцией бесконтактной оплаты «Wi-Fi». Используя найденную кредитку, молодой человек в течении месяца осуществлял оплату покупок в торговых точках Сахалинской области, а так же платил за проезд в общественном транспорте и такси по территории Сахалинской области. Сумма ущерба оставила более 19 тысяч рублей.
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