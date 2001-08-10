Сахалинцу пришлось приложить немалые усилия, чтобы отобрать у жительницы Охи ее сумочку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» завершено расследование уголовного дела по обвинению 35-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя в совершении грабежа, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе предварительного расследования установлено, что вечером 2 февраля фигурант, двигаясь по улице Карла Маркса в сторону улице 50 лет Октября в городе Оха, обратил внимание на идущую впереди него незнакомую ему женщину, у которой в руке находилась дамская сумка. Тогда-то он решил похитить её сумочку, полагая, что в ней может находиться какое-либо ценное имущество.

Он догнал гражданку и неожиданно для неё схватился за ручки её женской сумки. Затем, применив физическую силу, потянул за них, намереваясь вырвать сумку, от чего они оба, потеряв равновесие, упали на землю. Обвиняемый не хотел отпускать добычу и продолжал тянуть сумку в свою сторону, на что женщина, как могла, оказывала сопротивление обидчику, не отпуская своё имущество. В дальнейшем налётчик замахнулся кулаком на гражданку, тем самым, выразив намерение, причинить ей телесные повреждения.

Потерпевшая восприняла его действия, как реальную угрозу применить в отношении неё насилие, и прекратила сопротивление.

В этот же момент фигурант силой дёрнул за сумку, вырвав её. Затем, поднявшись с земли, убежал по улице 50 Лет Октября.

Таким образом, обвиняемый с места преступления скрылся с похищенным имуществом, распорядившись им по своему усмотрению, причинив 50-летней потерпевшей значительный материальный ущерб на общую сумму 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили 4 февраля его местонахождение и задержали. Тогда по ходатайству следствия он был заключён под стражу.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.