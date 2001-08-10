Тихоокеанское
информационное агентство
26 Февраля 2022
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15:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В трёх районах Сахалина прогнозируется опасность схода снежных лавин

В трёх районах Сахалина прогнозируется опасность схода снежных лавин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 февраля прогнозируется лавинная опасность на территории Невельского, Холмского и Томаринского районов. На остальной территории о. Сахалин нелавиноопасно, возможен сход одиночных лавин, сообщает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС

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