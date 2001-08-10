Тихоокеанское
информационное агентство
26 Февраля 2022
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15:07, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Благодаря бдительным сахалинцам автоинспекторы выявили нарушителей

Благодаря бдительным сахалинцам автоинспекторы выявили нарушителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники Управления Госавтоинспекции Сахалинской области обратили внимание на публикации, сделанные неравнодушными жителями.

На кадрах видно, как водители автомашин "Toyota Land Cruiser" и "Hyundai Equus" нарушают ПДД, один не уступает дорогу пешеходу, другой пересекая двойную сплошную линию разметки,  выезжает на полосу встречного движения.

Водитель автомобиля "Toyota Land Cruiser" привлечен к административной ответственности в виде штрафа, в размере 2500 рублей.

В отношении водителя автомобиля "Hyundai Equus" составлены три административных материала: за управление автомобилем без прав, за проезд на красный сигнал светофора, а также на выезд на встречную полосу, пересекая сплошную линию разметки, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

Отметим, что именно благодаря слаженной работе Госавтоинспекции и сахалинцев, нарушителей смогли найти и привлечь к ответственности.

Управление ГИБДД по Сахалинской области призывает участников дорожного движения соблюдать ПДД и благодарит жителей за неравнодушие.

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