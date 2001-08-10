Тихоокеанское
информационное агентство
26 Февраля 2022
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14:21, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинских рыбаков предупреждают о неустойчивом припае 26 февраля

Сахалинских рыбаков предупреждают о неустойчивом припае 26 февраля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 26 февраля на участках юго-восточного побережья Сахалина под воздействием отжимного ветра, при появлении трещин, возможен отрыв неустойчивой части припая. Выходить на лёд опасно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В заливе Мордвинова от 4-го километра автодороги Охотское – Мальково до мыса Свободный припай устойчив.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112

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