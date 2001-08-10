На Камчатке чиновницу отправили в колонию из-за гибели ребенка от укусов собак
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Камчатке отправили в колонию-поселение заместителя начальника службы благоустройства Петропавловска. Суд пришел к выводу, что из-за халатности чиновницы от укусов бродячих собак погиб ребенок, сообщает ИА "Кам 24".
«Собранные следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении заместителя начальника муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа». Подсудимая признана виновной в халатности, повлекшей смерть малолетнего от укусов безнадзорных собак (статья 293 УК РФ)», – сообщили информационному агентству в пресс-службе краевого управления СКР.
Следствие и суд пришли к выводу, что в период с августа по ноябрь 2020 года женщина не предприняла должных мер к надлежащему выполнению своих должностных обязанностей по контролю и отлову безнадзорных животных в краевом центре. Это, как сообщается в пресс-релизе СКР, повлекло увеличение популяции бродячих собак и их бесконтрольное передвижение по улицам города.
В результате в период с 3 по 4 ноября 2020 года в районе нежилой зоны морского порта Петропавловска стая бродячих собак насмерть загрызла 8-летнего мальчика.
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