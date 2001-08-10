Тихоокеанское
информационное агентство
26 Февраля 2022
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10:22, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пьяный сахалинец, лишенный прав, врезался в стоящий на обочине автомобиль и попал в больницу

Пьяный сахалинец, лишенный прав, врезался в стоящий на обочине автомобиль и попал в больницу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утром 24 февраля в районе дома № 25 по ул. Советской с. Леонидово пьяный 57-летний водитель, лишённый права управления транспортным средством, управляя автомобилем «Toyota Rush»врезался в стоящий автомобиль «Nternational» с полуприцепом.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Toyota Rush» получили травмы и экипажем «Скорой помощи» были доставлены в ГБУЗ «Поронайская ЦРБ». По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

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