Сахалинец, обвиняемый в тяжком преступлении, ударил своего адвоката и пообещал убить следователя
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 41-летнего жителя Тымовского района обвиняемого в воспрепятствовании следствию и угрозе или насильственных действиях.
По версии следствия, в 2021 году Тымовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Сахалинской области в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении тяжкого преступления и в отношении него судом, по ходатайству следствия, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В один из дней в сентябре 2021 года к подозреваемому, содержащемуся в следственном изоляторе, прибыли и.о. руководителя Тымовского межрайонного следственного отдела и адвокат подозреваемого, для предъявления ему обвинения и ознакомления с заключением судебной экспертизы. Подозреваемый в категорической форме отказался участвовать в проведении следственных действий. Затем, он схватил лежавшие на столе процессуальные документы – постановление о привлечении в качестве обвиняемого и заключение судебного эксперта, разорвал их на части, уничтожив вещественные доказательства. После этого он, будучи недовольным законными действиями и.о. руководителя Тымовского межрайонного следственного отдела по расследованию уголовного дела, высказал в его адрес угрозу убийства и причинения вреда здоровью, а также ударил адвоката кулаком в голову.
По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд, для рассмотрения по существу, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.
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