В Амурской области задержаны черные лесорубы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
22 пня деревьев были обнаружены лесничими во время рейда в лесопарковой зоне, которая располагается недалеко от села Верхнеблаговещенское. Черные лесорубы спилили бензопилами лиственницы и березы. Лесничество не выдавало разрешения на рубку в этом месте, сообщает ИА "Порт Амур".
Как сообщает информационное агентство, ссылаясь на информацию областного минлесхоза, объем заготовленной древесины - 12,48 кубометра. Ущерб лесному фонду составил почти 240 тысяч рублей. Предположительно, виновники - местные жители, которые таким образом решили «набрать» дров.
Материалы по факту незаконной рубки переданы в правоохранительные органы.
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