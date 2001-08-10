В Амурской области задержаны черные лесорубы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 пня деревьев были обнаружены лесничими во время рейда в лесопарковой зоне, которая располагается недалеко от села Верхнеблаговещенское. Черные лесорубы спилили бензопилами лиственницы и березы. Лесничество не выдавало разрешения на рубку в этом месте, сообщает ИА "Порт Амур".

Как сообщает информационное агентство, ссылаясь на информацию областного минлесхоза, объем заготовленной древесины - 12,48 кубометра. Ущерб лесному фонду составил почти 240 тысяч рублей. Предположительно, виновники - местные жители, которые таким образом решили «набрать» дров.

Материалы по факту незаконной рубки переданы в правоохранительные органы.