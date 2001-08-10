В Южно-Сахалинске задержан серийный вор,

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску был задержан гражданин 1988 года рождения, подозреваемый в совершении серии краж из магазинов международной сети спортивных товаров и инвентаря, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что злоумышленник всегда использовал одну и ту же схему: под видом покупателя заходил в торговые точки, брал с витрины на примерку горнолыжные куртки и женские пуховые пальто, после чего шел в примерочную. Там он надевал на себя продаваемую одежду, а сверху свою куртку, после чего спешил поскорее покинуть торговую точку.

На сегодняшний день полицейскими задокументирована причастность злоумышленника к четырем аналогичным эпизодам, в результате которых похищены две горнолыжные куртки и два женских пуховика. Сумма ущерба составила 52 тысячи рублей. Все имущество мужчина продал третьим лицам.

Возбуждены уголовные дела