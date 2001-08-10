Тихоокеанское
информационное агентство
25 Февраля 2022
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13:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец пойдет под суд за поимку двух тайменей

Сахалинец пойдет под суд за поимку двух тайменей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дознавателем группы дознания ОМВД России по городскому округу "Ногликский" возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, подохреваемого в незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 11 февраля в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия по месту жительства указанного гражданина были обнаружены и изъяты два тайменя занесеных в Красную книгу Российской Федерации.

Согласно расчета ущерба, причиненного государству в результате незаконной добычи водных биологических ресурсов, сумма составила 42 540 рублей.

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