Сахалинец пойдет под суд за поимку двух тайменей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дознавателем группы дознания ОМВД России по городскому округу "Ногликский" возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, подохреваемого в незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 11 февраля в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия по месту жительства указанного гражданина были обнаружены и изъяты два тайменя занесеных в Красную книгу Российской Федерации.

Согласно расчета ущерба, причиненного государству в результате незаконной добычи водных биологических ресурсов, сумма составила 42 540 рублей.