В Южно-Сахалинске раскрыты ночной грабеж и кража
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
19 и 20 февраля в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступили заявления о том, что неизвестные проникли в две незапертые квартиры, пока в них находились люди, и похитили оттуда имущество, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В первом случае обратилась 37-летняя горожанка, сообщившая о том, что, февраля около 23-х часов, когда она находилась у себя дома, то услышала шум в прихожей. Выйдя в коридор, заявительница увидела незнакомца, который, понимая, что его застигли на месте преступления, схватил её паспорт и кошелек с денежными средствами. Затем скрылся в неизвестном направлении.
Другая потерпевшая сообщила, что злоумышленники проникли в незапертую квартиру и пока все спали, похитили телефон, продукты питания из холодильника, верхнюю одежду, в кармане которой находились паспорт, водительское удостоверение, банковская карта, ключи от квартиры и офиса работы. В дальнейшем на лестничной площадке первого этажа была обнаружена часть похищенного, отчего злоумышленники избавились за ненадобностью.
Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к содеянному, были изобличены двое ранее неоднократно судимых граждан. К указанным противоправным деяниям оказались причастны 23-летний и 24-летний молодые люди. Они были задержаны. Сотрудники полиции изъяли похищенный паспорт.
Возбуждены уголовные дело.
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