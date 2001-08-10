Тихоокеанское
информационное агентство
25 Февраля 2022
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13:18, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Прокуратура проведет проверку после пожара в торговом центре Южно-Сахалинска

Прокуратура проведет проверку после пожара в торговом центре Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Южно-Сахалинска организована проверка по факту пожара в торговом центре, расположенном  по ул.Ленина в Южно-Сахалинске., рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре

В ходе надзорных мероприятий, организованных с привлечением контролирующих органов,  будет дана правовая оценка соблюдению законодательства о пожарной безопасности.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования.

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