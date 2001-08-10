350 килограммов красной икры без документов изъяли пограничники на Камчатке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками ПУ ФСБ России по восточному арктическому району пресечен незаконный оборот лососевой икры. Примерная стоимость обнаруженной продукции составляет более 1 200 000 рублей, сообщает ИА "Кам 24".
Как пишет информационное агентство, ссылаясь на пресс-службу ведомства, в ходе обследования в одной из хозяйственных построек на территории частного домовладения в поселке Оссора Карагинского района Камчатского края пограничниками были обнаружены морозильные камеры, в которых хранились пластиковые контейнеры различной емкости без маркировки с икрой лососевых видов рыб общим весом около 350 килограммов.
Ориентировочная стоимость обнаруженной икорной продукции составляет более 1 200 000 рублей. Владелец строения не смог представить документы, подтверждающие законность ее происхождения, в связи с чем нелегальная икра была изъята. Проводится разбирательство.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
08:53 Сегодня В Амурской области задержаны черные лесорубы
12:44 18 Февраля На Сахалине возбудили уголовное дело против иностранца, не сообщившего о преступлении
16:47 18 Февраля Долинские сотрудники уголовного розыска по горячим следам раскрыли два преступления
16:45 18 Февраля На Сахалин идет очередная метель
13:14 18 Февраля Жители Сахалинской области могут записаться на прием к узким специалистам через услугу "видеоврач"
16:28 4 Февраля Работодатель на Курилах не хотел платить зарплату сотруднице даже после решения суда
16:25 10 Февраля Министр экологии Сахалинской области понижен в должности
- 17:36 11 Февраля В Сахалинской области выявили зараженных омикроном
12:19 10 Февраля Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают приобрести охлажденную навагу
Выбор редакции
- 11:38 Вчера 350 килограммов красной икры без документов изъяли пограничники на Камчатке
- 09:39 22 Февраля Сахалинцев приглашают на концерт Александра Деревягина
- 15:44 21 Февраля В Южно-Сахалинске провели соревнования по плаванию "Быстрый китенок"
- 11:44 17 Февраля Сахалинцы запустили флешмоб в поддержку фигуристки Валиевой
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?