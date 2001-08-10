Тихоокеанское
информационное агентство
25 Февраля 2022
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11:38, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

350 килограммов красной икры без документов изъяли пограничники на Камчатке

350 килограммов красной икры без документов изъяли пограничники на Камчатке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками ПУ ФСБ России по восточному арктическому району пресечен незаконный оборот лососевой икры. Примерная стоимость обнаруженной продукции составляет более 1 200 000 рублей, сообщает ИА "Кам 24".

Как пишет информационное агентство, ссылаясь на пресс-службу ведомства, в ходе обследования в одной из хозяйственных построек на территории частного домовладения в поселке Оссора Карагинского района Камчатского края пограничниками были обнаружены морозильные камеры, в которых хранились пластиковые контейнеры различной емкости без маркировки с икрой лососевых видов рыб общим весом около 350 килограммов.

Ориентировочная стоимость обнаруженной икорной продукции составляет более 1 200 000 рублей. Владелец строения не смог представить документы, подтверждающие законность ее происхождения, в связи с чем нелегальная икра была изъята. Проводится разбирательство.

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