Тихоокеанское
информационное агентство
23 Февраля 2022
Сейчас 03:18
80,42|90,88|66,91
В Южно-Сахалинске автовладельцев просят переставить машины с ул. Детской на парковку городского парка
16:29, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Смирныховские полицейские по горячим следам раскрыли кражу квадроцикла

Смирныховские полицейские по горячим следам раскрыли кражу квадроцикла

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу "Смирныховский" поступило заявление от 40-летнего жителя села Онор. Мужчина сообщил, что из его гаража пропал квадроцикл. Неизвестные повредили запорное устройство двери и проникли в помещение. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что несколькими днями ранее к потерпевшему заходил 20-летний односельчанин и интересовался, не продаёт ли тот свой квадроцикл, уточнив информацию о его стоимости.

Далее полицейские установили, что молодой человек через несколько дней в ночное время суток пришел к гаражу, вскрыл замок и выкатил из бокса транспортное средство, которое откатил и спрятал в своем гараже. Он намеревался его продать по запчастям. Полицейские оперативно изобличили гражданина и вернули похищенное законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «б», «в» части 2 статьи 158 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы хотите уехать с Сахалина?