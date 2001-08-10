Смирныховские полицейские по горячим следам раскрыли кражу квадроцикла

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу "Смирныховский" поступило заявление от 40-летнего жителя села Онор. Мужчина сообщил, что из его гаража пропал квадроцикл. Неизвестные повредили запорное устройство двери и проникли в помещение. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что несколькими днями ранее к потерпевшему заходил 20-летний односельчанин и интересовался, не продаёт ли тот свой квадроцикл, уточнив информацию о его стоимости.

Далее полицейские установили, что молодой человек через несколько дней в ночное время суток пришел к гаражу, вскрыл замок и выкатил из бокса транспортное средство, которое откатил и спрятал в своем гараже. Он намеревался его продать по запчастям. Полицейские оперативно изобличили гражданина и вернули похищенное законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «б», «в» части 2 статьи 158 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.