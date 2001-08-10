На Сахалине водитель выскочил на встречку, есть погибший

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 18 февраля на 145 км автодороги «Южно-Сахалинск – Оха» 46-летний водитель, управляя автомобилем марки «Isuzu rodeo bighorn», не верно выбрал боковой интервал, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Toyota corolla», рассказали ТИА "Острова" в пресс-сслужбе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП водитель автомобиля марки «Toyota corolla» скончался на месте ДТП, водитель автомобиля марки «Isuzu rodeo bighorn» получил телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.