Сахалинец пришел в гости к знакомому, выпил и украл мотоблок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Смирныховский» окончено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя села Буюклы, обвиняемого в совершении кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, совершенной с незаконным проникновением в иное хранилище с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигурант пришел в гости к своему соседу. У последнего в гостях уже находилась небольшая компания, и все вместе они распивали спиртное. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый решил похитить какое-нибудь имущество у хозяина квартиры. Для этого он незаметно прошел в кладовое помещение, откуда взял бензопилу и припрятал её за входной дверью. Когда молодой человек уходил домой, то прихватил похищенное и зашел по пути в гараж. Там он увидел мотоблок, который откатил и спрятал в лесном массиве, а затем снова вернулся. В этот раз он похитил канистры с бензином, комплект колес и плуг к мотоблоку, которые также спрятал в лесном массиве. После чего отправился к себе домой. Общая сумма ущерба составила 62 690 рублей. Всё похищенное было впоследствии изъято сотрудниками полиции.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.