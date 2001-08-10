Тихоокеанское
информационное агентство
23 Февраля 2022
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14:51, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Поронайске любитель азартных игр обокрал свою бабушку

В Поронайске любитель азартных игр обокрал свою бабушку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Поронайскому городскому округу установлен 27-летний местный житель, подозреваемый в совершении кражи денежных средств с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.     

При проведении проверочных мероприятий выяснилось, что от его действий пострадала 67-летняя женщина, приходящаяся ему бабушкой. Будучи вхож в её дом и пользуясь оказанным ему доверием, злоумышленник взял принадлежащую ей банковскую карту. После некоторых манипуляций с кредиткой он получил доступ ко всем счетам пожилой родственницы. В течение января злоумышленник совершил 11 эпизодов хищений денежных средств со счетов женщины для оплаты азартных игр в сети Интернет на общую сумму около 390 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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