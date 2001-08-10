16-летнего сахалинца подозревают в краже из магазина компьютерной техники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 января в отдел МВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление представителя магазина, специализирующегося на продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники о пропаже имущества компании. В ходе внутренней проверки им стало известно, что в январе неустановленное лицо, находясь в магазине, похитило несколько Bluetooth стереогарнитур, камеру, карты памяти, наушники, четыре портативных аккумулятора. Общая сумма причиненного ущерба составила почти 40 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники полиции, изучив записи с камер наблюдения, установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 16-летний молодой человек, ранее не попадавший в поле зрения полиции. Большая часть похищенного, которым юноша планировал пользоваться в личных целях, была изъята.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.