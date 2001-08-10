Полицейская из Амурской области обвиняют в фальсификации доказательств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Свободном предстанет перед судом бывшая сотрудница полиции. Ей придется ответить за фальсификацию доказательств, сообщает ИА «Порт Амур».

По информации СУ СКР по Амурской области, речь идет о бывшем дознавателе МО МВД России «Свободненский». Ее обвиняют в преступлении по части 2 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание).

В ноябре 2020 года в производстве дознавателя находилось дело, возбужденное в отношении одного из амурчан по факту незаконного оборота наркотиков.

«Не производя необходимые следственные действия, обвиняемая сфальсифицировала протокол проверки показаний на месте и приобщила его к материалам уголовного дела», — рассказывают в СУ.

Как сообщает прокуратура Амурской области, дальнейшую судьбу обвиняемой предстоит решить Свободненскому городскому суду.