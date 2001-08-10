Тихоокеанское
информационное агентство
23 Февраля 2022
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11:24, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине ограничено движение на участке автодороги Невельск - Калинино

На Сахалине ограничено движение на участке автодороги Невельск - Калинино

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 февраля 2022 в связи с ограниченной видимостью менее 50 метров и образованием снежных заносов в превентивных целях до улучшения метеоусловий ограничено движение для всех видов транспорта на участке с 5 по 22 км (от г. Невельска до с. Калинино) автодороги местного значения «Невельск - Томари – Аэропорт Шахтерск», за исключением транспорта оперативных служб и высоко проходимой техники, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

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