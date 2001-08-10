Тихоокеанское
информационное агентство
23 Февраля 2022
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11:23, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Камчатке из больницы сбежал голый пациент

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В социальных сетях полуострова Камчатка распространяется видео, снятое накануне ночью возле торгового центра «Вега» на улице Пограничной в Петропавловске. На записи видно, как обнаженный мужчина, с тела которого свисают катетер и медицинский полиэтиленовый мешок, просит вызвать полицию и скорую. Мужчину пытается успокоить медработник, сообщает ТК «41 Регион».

В пресс-службе краевого минздрава пояснили, что мужчина, который недавно перенес операцию, около двух часов ночи сбежал из краевой больницы. Беглеца силами работников медучреждения удалось вернуть в палату. Он продолжает лечение. Сейчас министерство проводит проверку. По предварительным данным, нарушений со стороны сотрудников краевой больницы не выявлено.

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