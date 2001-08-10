Сахалинец накопил 46 штрафов за превышение скорости и "вызвал" судебных приставов на дом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские судебные приставы взыскали с местного жителя областного центра задолженность по 46 штрафам ГИБДД, рассказали ТИА "Острова" в УФССП России по Сахалинской области.
Мужчина был привлечен к административной ответственности по ч. 2. ст. 12.9 КоАП РФ "Превышение скорости на 21-40 км/час.", по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ "Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией ТС предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах".
Добровольно административные штрафы должник оплачивать не собирался, на связь с судебными приставами не выходил. Судебные приставы в отношении мужчины применили меры принудительного исполнения. Вынесли постановления о запрете на регистрационные действия в отношении автотранспорта «Hyundai Greta» 2019 года выпуска.
Также судебные приставы провели разъяснительную беседу с должником, предупредили его о возможных последствиях неисполнения административного наказания, в частности об установлении временного ограничения на пользование специальным правом и временного ограничения на выезд из Российской Федерации.
В результате административные штрафы, в размере 50 тысяч рублей, были оплачены в полном объёме.
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