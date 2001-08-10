Тихоокеанское
информационное агентство
22 Февраля 2022
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15:50, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине сохранится опасность схода снежных лавин

На Сахалине сохранится опасность схода снежных лавин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 февраля прогнозируется лавинная опасность на территории Корсаковского, Анивского, Невельского, Холмского, Долинского, Томаринского, Макаровского, Углегорского, Смирныховского районов и в городе Южно-Сахалинск. 23 февраля будет лавиноопасно на территории Невельского, Холмского, Долинского, Смирныховского районов и города Южно-Сахалинска.  На остальной территории о. Сахалин 22-23 февраля нелавиноопасно, возможен сход одиночных лавин, сообщает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС.

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