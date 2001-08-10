Сахалинец украл у знакомого телевизор, пока тот спал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Долинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя села Быкова. Молодой человек обвиняется в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Следствием установлено, что фигурант пришел в гости к односельчанину, где они распивали спиртные напитки. Когда хозяин квартиры отправился спать, молодой человек решил похитить его телевизор, чтобы впоследствии продать, а деньги потратить на собственные нужды.

Убедившись, что потерпевший действительно крепко спит, он взял со стола телевизор и вышел с ним из квартиры. Чтобы не привлекать к себе внимания, с продажей похищенного имущества он решил повременить. После Нового года он сообщил нескольким местным жителям о намерении продать свое имущество, так как ему нужны деньги. Покупатели нашлись быстро и купили украденный телевизор за 10 тысяч рублей. Сумма ущерба составила 24 600 рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.