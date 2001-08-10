Сахалинец забыл запереть дверь и лишился телевизора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Долинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя села Стародубское. Мужчина обвиняется в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину с незаконным проникновением в жилище, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 15 декабря 2021 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения на лестничной площадке, дернул ручку одной из входных дверей и обнаружил, что она не заперта. Хозяин квартиры в это время пошел в соседний дом, а дверь оставил незапертой. Фигурант проник в квартиру, откуда вынес плазменный телевизор стоимостью 10 000 рублей. В последствии он продал его односельчанину за 400 рублей.