На Сахалине экс-парикмахер обманывал клиентов, продавая несуществующие запчасти

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Смирныховский» окончено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя села Победино, обвиняемого в серии мошенничеств, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигурант предлагал своим знакомым приобрести через него автомобильные запчасти и транспортные средства. Гражданин брал предоплату, но взятые на себя обязательства исполнять не планировал. Раньше мужчина работал парикмахером в районном центре. Через некоторое время сам связывался со своими бывшими клиентами и предлагал им совершить выгодную покупку. Потерпевшие верили в хорошую сделку, поскольку знали обвиняемого лично. Однако, когда деньги поступали ему на счет, он сначала оттягивал день доставки под различными предлогами, а затем и вовсе переставал выходить на связь.

Так, в апреле минувшего года фигурант связался в социальной сети с одним из потерпевших и сообщил, что сейчас находится в Южно-Сахалинске, и на одной из авторазборок есть турбина на автомобиль всего за 4 тысячи рублей. О том, что данная деталь требуется заявителю злоумышленник знал, поскольку тот сам ему об этом ранее рассказал при случайной встрече. Когда потерпевший согласился, фигурант обрадовал его новостью о том, что может купить весь двигатель всего за 5 тысяч рублей. Затем попросил перевести ему еще 1 000 рублей на топливо. Мужчина перевел деньги, но товара так и не дождался.

Под предлогом продажи запчастей фигурант похитил денежные средства путем обмана еще у двух своих бывших клиентов. Только в этих случаях якобы его знакомые продавали комплектующие потому, что имели автомобиль аналогичной марки, что и у потерпевших, а также автомобили-доноры. Общая сумма ущерба составила 27 тысяч рублей.

В мае минувшего года обвиняемый позвонил 17-летнему местному жителю, который постоянно у него стригся, и предложил ему приобрести мотоцикл за 5 тысяч рублей. Когда юноша согласился, фигурант сказал, что сам мотоцикл находится сейчас в Поронайском районе, поэтому требуется еще 200 рублей на его заправку. Когда же потерпевший перевел оплату за товар, потребовалось еще 1700 рублей за его транспортировку уже на автомобиле, а потом еще 500 рублей на бензин. Молодой человек переводил деньги, но заветный мотоцикл так и не получил, поскольку его и не существовало вовсе.

Спустя неделю фигурант позвонил еще одному своему клиенту, которому предложил приобрести иномарки за 300 тысяч рублей. Якобы его знакомый из другого района Сахалинской области срочно продает машину для лечения супруги. Когда заявитель заинтересовался данным предложением, злоумышленник для достоверности прислал ему несколько фотографий транспортного средства. Войдя в доверие окончательно, обвиняемый сначала просил перевести ему деньги на оформление страховки, транспортного налога, топлива, а затем заявил о предоплате. В общей сумме потерпевший перевел ему 77 500 рублей. Сначала фигурант сообщил, что уже забрал автомобиль и пригонит его в Смирных. Потом сообщил, что с машиной произошла техническая неполадка, а затем и вовсе перестал отвечать на звонки.

Следствием собраны исчерпывающие доказательства совершения фигурантом 5 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.