Сахалинка нашла в примерочной телефон и решила оставить его себе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по городскому округу "Охинский" окончено расследование уголовного дела в отношении 44-летней местной жительницы, обвиняемой в краже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в июне 2021 года обвиняемая пришла в один из местных магазинов, чтобы приобрести верхнюю одежду. Выбрав несколько моделей, она зашла в примерочную, где обнаружила на полке мобильный телефон. Как впоследствии выяснилось, его забыла предыдущий покупатель.

Вместо того, чтобы сообщить о находке администратору или продавцам, злоумышленница забрала его себе, после чего отдала вещи и покинула торговый зал. Чужой аппарат гражданка решила оставить для личного пользования.

Придя домой женщина сразу выбросила сим-карту владельца и отключила телефон, а через некоторое время начала пользоваться им как своим, до того момента, пока не была установлена сотрудниками полиции.

Стоимость ущерба составила более 12 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.