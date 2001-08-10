Тихоокеанское
информационное агентство
22 Февраля 2022
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13:21, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Ранее судимый сахалинец перерезал горло собутыльнице за то, что она громко слушала музыку

Ранее судимый сахалинец перерезал горло собутыльнице за то, что она громко слушала музыку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В производстве Поронайского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью), по факту причинения тяжких телесных повреждений 58-летней жительнице пгт. Смирных, сообщает ТИА "Острова" региональный следственный комитет.

В совершении указанного преступления подозревается 41-летний местный житель, ранее судимый за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, накануне потерпевшая пришла в гости к своим знакомым, где они все вместе распивали спиртные напитки. В ходе распития алкоголя женщина длительное время громко слушала музыку, в связи с чем, подозреваемый неоднократно делал ей замечания и просил выключить звук. В ответ женщина ответила ему грубой нецензурной бранью. На этой почве между ними возникла ссора, во время которой злоумышленник причинил потерпевшей обширную резаную рану шеи и проникающее колото-резаное ранение грудной клетки с повреждением внутренних органов. Впоследствии с полученными телесными повреждениями сахалинка была доставлена в лечебное учреждение, где в настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, по ходатайству следователя в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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