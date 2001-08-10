Ранее судимый сахалинец перерезал горло собутыльнице за то, что она громко слушала музыку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В производстве Поронайского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью), по факту причинения тяжких телесных повреждений 58-летней жительнице пгт. Смирных, сообщает ТИА "Острова" региональный следственный комитет.

В совершении указанного преступления подозревается 41-летний местный житель, ранее судимый за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, накануне потерпевшая пришла в гости к своим знакомым, где они все вместе распивали спиртные напитки. В ходе распития алкоголя женщина длительное время громко слушала музыку, в связи с чем, подозреваемый неоднократно делал ей замечания и просил выключить звук. В ответ женщина ответила ему грубой нецензурной бранью. На этой почве между ними возникла ссора, во время которой злоумышленник причинил потерпевшей обширную резаную рану шеи и проникающее колото-резаное ранение грудной клетки с повреждением внутренних органов. Впоследствии с полученными телесными повреждениями сахалинка была доставлена в лечебное учреждение, где в настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, по ходатайству следователя в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.