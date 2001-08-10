В Южно-Сахалинске возобновили работу пункты для обогрева

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории городского округа в режим повышенной готовности приведены пункты обогрева на северном и южном въездах в Южно-Сахалинск, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, переждать непогоду жители могут в ЦНК "Радуга" в Ново-Александровске (ул. 2-я Красносельская, 14), ДК "Электрон" в Весточке (жилой квартал Весточка, 2), а также в комплексе «Генерал», расположенном на повороте на Охотскую трассу.

В связи погодными условиями и плохой видимостью закрытой остается дорога Лиственничное - Охотское, а также трасса Южно-Сахалинск — Корсаков. Горожанам рекомендуют соблюдать правила личной безопасности, без острой необходимости не выходить на улицу, а также не покидать пределы городского округа. Водителям рекомендуют следить за сообщениями о закрытии проезда на автомобильных дорогах.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112.