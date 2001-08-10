Сахалинец погиб в пожаре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту обнаружения тела 57-летнего местного жителя при тушении возгорания в жилой комнате одного из домов по ул. Гвардейской организовано проведение доследственной проверки.

В ходе осмотра места происшествия признаков совершения в отношении мужчины преступления не обнаружено. Для установления причины смерти тело направлено на судебно-медицинское исследование. Проводится проверка, устанавливаются причины возникновения возгорания и обстоятельства смерти сахалинца.