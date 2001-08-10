Тихоокеанское
информационное агентство
22 Февраля 2022
Сейчас 00:45
76,77|87,34|66,91
На Сахалине из-за метели ограничено движение на участке автодороги Лиственничное - Охотск
12:29, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец погиб в пожаре

Сахалинец погиб в пожаре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту обнаружения тела 57-летнего местного жителя при тушении возгорания в жилой комнате одного из домов по ул. Гвардейской организовано проведение доследственной проверки.

В ходе осмотра места происшествия признаков совершения в отношении мужчины преступления не обнаружено. Для установления причины смерти тело направлено на судебно-медицинское исследование. Проводится проверка, устанавливаются причины возникновения возгорания и обстоятельства смерти сахалинца.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?