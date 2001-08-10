Тихоокеанское
информационное агентство
22 Февраля 2022
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На Сахалине из-за метели ограничено движение на участке автодороги Лиственничное - Охотск
08:59, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине из-за метели ограничено движение на участке автодороги Лиственничное - Охотск

На Сахалине из-за метели ограничено движение на участке автодороги Лиственничное - Охотск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 февраля 2022 в связи с ограниченной видимостью в превентивных целях до улучшения метеоусловий ограничено движение для всех видов транспорта на участке с 0 по 18 км (от Лиственничного – до с. Охотск) автодороги местного значения «Южно-Сахалинск - Охотское», за исключением высоко проходимой техники, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.  

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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