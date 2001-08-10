Долинские сотрудники уголовного розыска по горячим следам раскрыли два преступления

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утром 17 февраля в ОМВД России по городскому округу «Долинский» поступило два заявления от жителей села Углезаводск о попытках уничтожения их имущества путем поджога, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В одном случае у 21-летнего молодого человека пытались повредить иномарку, припаркованную во дворе дома по улице Новой. У второго 22-летнего заявителя также пострадал автомобиль иностранного производства. Транспортное средство было оставлено на ночь поблизости его дома, расположенного по соседству с другим потерпевшим, с которым он был знаком как с односельчанином. Возгорание молодые люди успели погасить своими силами до того момента, когда пламя бы охватило полностью автомобили.

В итоге в ходе уточнения обстоятельств круг подозреваемых лиц замкнулся на двух девушках. С ними потерпевшие некоторое время назад поддерживали отношения, которые завершились не совсем хорошо.

Полицейские прибыли по месту жительства бывших подруг молодых людей и доставили их в отдел для дальнейшего разбирательства.

Как выяснилось, девушки дружны между собой и 16 февраля после времени, проведенного в одном кафе города Долинска, отправились домой к одной из них. В дальнейшем у последней возник план уничтожить путем поджога автомобиль 22-летнего молодого человека, к которому она испытывала личные неприязненные отношения. С целью реализации задуманного из чувства мести 23-летняя девушка взяла 5 литровую бутылку, наполнила ее бензином на автозаправочной станции, куда приехала на такси вместе с подругой, после чего отправилась к дому потерпевшего. Прибыв на место, гражданка, находясь около дома заявителя, пыталась путем поджога уничтожить его автомобиль. В дальнейшем жительницы Долинска отправились к месту парковки «железного коня» другого потерпевшего, к которому неприязнь испытывала её 24-летняя подруга, где последняя также путем поджога пыталась повредить автомобиль. В дальнейшем они разъехались по домам.

Гражданки сознались в содеянном, дав признательные показания. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного

ч.3 ст.30, ч.2 ст.167 УК РФ – покушение на умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога.