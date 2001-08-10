Жительница Охи обвиняется в краже телефона у новой знакомой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» окончено расследование уголовного дела в отношении 43-летней местной жительницы по обвинению в краже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Ранее сообщалось, что в отдел МВД России по городскому округу «Охинский» 25 января 2022 года поступило заявление 45-летней местной жительницы о том, что был похищен принадлежащий ей сотовый телефон стоимостью более 120 тысяч рублей, оформленный в кредит.
В ходе следствия установлено, что потерпевшая некоторое время проживала у своего знакомого. В один из дней к ним в гости пришла знакомая мужчины - 43-летняя местная жительница, с которой заявительница ранее не была знакома. Они пообедали все вместе, и стали пить в зале чай.
В какой-то момент потерпевшая оставила свой гаджет на подлокотнике дивана и пошла на кухню, чем воспользовалась другая гостья. Когда за ее действиями никто не наблюдал, она похитила мобильное устройство и под благовидным предлогом покинула жилище. Когда потерпевшая вернулась в комнату, то обнаружила пропажу. Похитить телефон кроме ушедшей новой знакомой было некому, так как больше никто не приходил. В полицию собственница гаджета сразу не обратилась, так как думала, что женщина вернётся и отдаст ей телефон. Прошло время, но аппарат ей так и не вернули.
После обращения в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело. Тогда полицейские выяснили, что злоумышленница спрятала гаджет у себя в квартире и планировала использовать его в личных целях. Похищенное имущество изъято.
Таким образом, в результате противоправных действий фигурантка причинила значительный материальный ущерб, с учётом нормативного износа гаджета, в общей сумме 86 598 рублей. Ущерб является для потерпевшей значительным.
В отношении ранее судимой подозреваемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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