Житель Охи ответит в суде за уклонение от административного надзора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» окончено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в самовольном оставлении поднадзорным лицом места пребывания в целях уклонения от административного надзора, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что фигурант был поставлен на учет в качестве лица, в отношении которого установлен административный надзор.
Согласно нормам действующего законодательства, такой статус обязывает гражданина обязательно прибывать для регистрации в отдел МВД четыре раза в месяц, а также уведомлять орган внутренних дел о перемене места жительства, пребывания или фактического нахождения не позднее чем за три рабочих дня до его перемены.
Обвиняемый был ознакомлен с административными ограничениями и правовыми последствиями, наступающими в случае уклонения от административного надзора. Тем не менее, в ноябре минувшего года, он не уведомил орган внутренних дел о перемене места жительства и самовольно оставил место своего пребывания, а также не явился для регистрации поднадзорного лица.
Когда в начале декабря местонахождение обвиняемого было установлено, его доставили в ОМВД России по городскому округу «Охинский».
Таким образом, гражданин, действуя в нарушение требований федерального закона, в целях уклонения от административного надзора, самовольно оставил место пребывания, тем самым совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.314.1 УК РФ.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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