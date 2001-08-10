Житель Охи ответит в суде за уклонение от административного надзора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» окончено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в самовольном оставлении поднадзорным лицом места пребывания в целях уклонения от административного надзора, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигурант был поставлен на учет в качестве лица, в отношении которого установлен административный надзор.

Согласно нормам действующего законодательства, такой статус обязывает гражданина обязательно прибывать для регистрации в отдел МВД четыре раза в месяц, а также уведомлять орган внутренних дел о перемене места жительства, пребывания или фактического нахождения не позднее чем за три рабочих дня до его перемены.

Обвиняемый был ознакомлен с административными ограничениями и правовыми последствиями, наступающими в случае уклонения от административного надзора. Тем не менее, в ноябре минувшего года, он не уведомил орган внутренних дел о перемене места жительства и самовольно оставил место своего пребывания, а также не явился для регистрации поднадзорного лица.

Когда в начале декабря местонахождение обвиняемого было установлено, его доставили в ОМВД России по городскому округу «Охинский».

Таким образом, гражданин, действуя в нарушение требований федерального закона, в целях уклонения от административного надзора, самовольно оставил место пребывания, тем самым совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.314.1 УК РФ.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.