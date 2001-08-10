На Сахалин идет очередная метель

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 февраля года на территории Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Долинского, Томаринского районов и Городе Южно-Сахалинск, прогнозируется днём снег, на юге сильный снег, ветер 8-13 м/с, местами на побережьях до 16 м/с.

Днём 20 февраля на территории Южно-Курильского и Курильского районов прогнозируется осадки в виде мокрого снега, усиление ветра 20-25 м/c.

21 февраля года на территории Южно-Курильского и Курильского районов прогнозируется ветер 25-30 м/с, порывами 33-38 м/с (ураган), сильные осадки в виде мокрого снега, днем сильная метель с видимостью 500 м и менее при средней скорости ветра 15-20 м/с.

21 февраля на территории Северо-Курильского района прогнозируется умеренный снег, ветер 15-20 м/с, днем 25-27 м/с, днем метель.

21 февраля на территории Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Долинского, Томаринского, Макаровского, Углегорского, Поронайского, Смирныховского, Александровск-Сахалинского, Тымовского районов и Городе Южно-Сахалинск, прогнозируется умеренный снег, местами сильный снег, при среднем ветре 16-21 м/с, на побережье 25-30 м/с, метель, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.