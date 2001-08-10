Тихоокеанское
информационное агентство
18 Февраля 2022
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В Южно-Сахалинске 23 февраля ограничат парковку автомобилей
16:10, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В 10 районах Сахалина возможен сход снежных лавин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20-21 февраля - лавиноопасно на территории Корсаковского, Анивского, Невельского, Холмского, Долинского, Томаринского, Макаровского, Углегорского, Смирныховского районов и в городе Южно-Сахалинск, на остальной территории о. Сахалин нелавиноопасно. Возможен сход одиночных лавин, сообщает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС.

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