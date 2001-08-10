Тихоокеанское
информационное агентство
18 Февраля 2022
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В Южно-Сахалинске 23 февраля ограничат парковку автомобилей
16:08, | Новости происшествий Сахалина и Курил

У юго-восточного побережья Сахалина ожидаются подвижки и взломы припая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 февраля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина, под воздействием значительных приливо-отливных колебаний уровня моря ожидаются подвижки и взломы припая, сообщает Сахалинское управление Росгидромета. Выходить на лёд не рекомендуется.

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