На Сахалине возбудили уголовное дело против иностранца, не сообщившего о преступлении

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области в отношении гражданина иностранного государства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении), рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

По версии следствия, подозреваемому в ходе общения со своими знакомыми в социальных сетях достоверно стало известно о том, что они разделяют религиозную идеологию экстремистского характера. В 2015 году они покинули территорию Сахалинской области и переправились на территорию иностранного государства, где вступили в ряды международной террористической организации и принимают участие в боевых действиях против правительственных войск и их союзников. Подозреваемый, не являясь их близким родственником, не сообщил в органы власти сведения о лицах, совершающих преступление, предусмотренное ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных Пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.